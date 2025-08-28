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Gudmundsson convocato dall'Islanda, sfiderà la l'Azerbaigian e la Francia di Mbappè

Il numero 10 della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato convocato dall'Islanda per il prossimo giro di partite Internazionali. Avrà il compito insieme ai suoi compagni di provare a staccare il pass p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2025 12:03
Gudmundsson convocato dall'Islanda, sfiderà la l'Azerbaigian e la Francia di Mbappè - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il numero 10 della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato convocato dall'Islanda per il prossimo giro di partite Internazionali. Avrà il compito insieme ai suoi compagni di provare a staccare il pass per i prossimi mondiali. Impresa ardua visto che nel girone dell'Islanda ci sono Francia, Azerbaigian e Ucraina. Con la Francia che con ogni probabilità passerà per rima l'Islanda se la dovrà giocare con l'Ucraina per andare agli spareggi. In questa sosta Gudmundsson giocherà due partite, una contro l'Azeirbagian il 5 Settembre e l'altra contro la Francia il 9.

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