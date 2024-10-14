CT Islanda: "Ha scelto Gudmundsson di non venire in nazionale, aveva bisogno di riprendersi"

Il Commissario tecnico dell'Islanda Age Hareide ha rivelato che dopo l'assoluzione di Gudmundsson nel processo che lo vedeva accusato di cattiva condotta sessuale ha provato a convocarlo in extremis p...

Il Commissario tecnico dell'Islanda Age Hareide ha rivelato che dopo l'assoluzione di Gudmundsson nel processo che lo vedeva accusato di cattiva condotta sessuale ha provato a convocarlo in extremis per questo giro di partite della nazionale Islandese, queste le sue parole: "Abbiamo parlato con Albert ma aveva bisogno di riposo per riprendersi, è una sua decisione e lo abbiamo lasciato decidere".

Una duplice notizia dunque per i tifosi della Fiorentina, perché ciò vuol dire che il numero 10 viola per il momento è nuovamente convocabile dalla Nazionale Islandese, vedremo se ci sarà spazio per lui nella prossima sosta. Parole riportate da MBL.IS

CRISCITIELLO ATTACCA SPALLETTI

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