Gudmundsson in campo 90 minuti nella sconfitta dell'Islanda, ha fatto assist al primo pallone toccato

Durante questa sosta per le nazionali c'è stato il ritorno in campo con la nazionale Islandese di Alber Gudmundsson che dopo l'assoluzione in primo grado nel processo che lo vedeva coinvolto è tornato...

Durante questa sosta per le nazionali c'è stato il ritorno in campo con la nazionale Islandese di Alber Gudmundsson che dopo l'assoluzione in primo grado nel processo che lo vedeva coinvolto è tornato tra i convocati. Ieri il numero 10 viola è sceso in campo nella sconfitta della sua Islanda contro il Kosovo per 1-3, sconfitta che ha causato la retrocessione dell'Islanda nella divisione C della nations League.

Ieri Gudmundsson ha giocato 90 minuti il che è un bene considerando la difficoltà di mettere minuti nelle gambe avuta dall'Islandese in questa stagione. Gudmundsson nonostante la sconfitta dei suoi ha fornito comunque una buona prestazione impreziosita soprattutto dall'assist da calcio d'angolo messo a referto dopo un minuto praticamente al primo pallone toccato.