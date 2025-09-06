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Ct dell’Islanda su Gudmundsson: “Si è storto la caviglia, resta da valutare se sarà pronto per martedì”

Gudmundsson segna e poi si infortuna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2025 08:38
Ct dell’Islanda su Gudmundsson: “Si è storto la caviglia, resta da valutare se sarà pronto per martedì” -
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Arnar Gunnlaugsson, ct dell'Islanda, ha così parlato delle condizioni di Albert Gudmundsson, uscito per infortunio contro l'Azerbaijan: “Speriamo di avere una diagnosi migliore domani (oggi, 6 settembre, ndr). Resta da valutare, ma si è leggermente storto la caviglia. Ora nei prossimi giorni valuteremo se sarà pronto per martedì”.

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