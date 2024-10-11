Gudmundsson adesso tornerà in Nazionale? Prossima sosta l’11 novembre. Il ct islandese ci pensa 

Se verrà fatto ricorso, slitterà ancora la sua avventura in Nazionale

L'assoluzione di Albert Gudmundsson potrebbe permettergli di tornare a disposizione della nazionale islandese, dalla quale era stato escluso a causa del regolamento che vieta la convocazione di giocatori coinvolti in casi giudiziari aperti. Tuttavia, l'accusa ha tempo fino all'inizio di novembre per presentare un ricorso, che, se accolto, comporterebbe una nuova esclusione del calciatore. La prossima pausa nazionali è prevista dall'11 novembre, con l'Islanda impegnata contro Montenegro e Galles il 16 e 19 novembre in Nations League. Gudmundsson spera di essere nuovamente convocato per quei match. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-per-acquistare-gudmundsson-paghera-17-milioni-piu-forse-35-di-bonus/271957/#google_vignette