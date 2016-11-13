Badelj: "Vittoria preziosa, peccato per i nostri tifosi"

Milan Badelj ha parlato al portale Sportske.com della vittoria della sua Croazia contro l'Islanda. Un 2-0 prezioso, portato a casa grazie alla doppietta dell'interista Brozovic: “L’Islanda era un avve...

Milan Badelj ha parlato al portale Sportske.com della vittoria della sua Croazia contro l'Islanda. Un 2-0 prezioso, portato a casa grazie alla doppietta dell'interista Brozovic: “L’Islanda era un avversario pericoloso. Abbiamo ottenuto una vittoria preziosa, ma il girone non è ancora finito. Peccato che gran parte dei tifosi non abbiano potuto vedere la partita” (la Croazia sta scontando una pena di due gare a porte chiuse a causa di comportamenti razziai dei suoi supporters).