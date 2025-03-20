Fiorentina in Nazionale: Pongracic solo panchina con la Croazia , l'Islanda di Gud perde in Kosovo

La Croazia vince contro la Francia con i gol degli ex "italiani" Budimir e Perisic, l'Islanda rischia la clamorosa retrocessione nel gruppo C

Grande successo per la Croazia che, a Spalato, ha sconfitto la Francia con un convincente 2-0, grazie alle reti di Budimir e Perisic. La partita non è mai stata in discussione, con i balcanici che dominano dall'inizio alla fine. Nonostante un rigore fallito da Kramaric, la squadra di Zlatko Dalic ha gestito il match con grande autorità, mentre i transalpini sono apparsi completamente assenti. Nel frattempo, il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, che tornava in nazionale dopo mesi di assenza, non è sceso in campo. Tuttavia, il classe ‘97 può comunque festeggiare la vittoria dei suoi compagni e godersi un prestigioso successo contro i campioni del mondo.

Il Kosovo ha vinto 2-1 contro l'Islanda del rientrante Albert Gudmundsson, con le reti di Dellova e Rexhbecaj, mentre Oskarsson ha pareggiato momentaneamente per gli islandesi. L'attaccante della Fiorentina, ha giocato 65 minuti, rendendosi protagonista di un’occasione pericolosa e subendo diversi interventi fallosi. Nonostante l’impegno di Gudmundsson, la squadra, allenata da Arnar Vidar Gunnlaugsson, si è arresa al Kosovo e dovrà vincere al ritorno in casa per evitare la retrocessione nel Gruppo C di Nations League.