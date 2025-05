Albert Gudmundsson vola in Nazionale. Il commissario tecnico dell’Islanda, Arnar Gunnlaugsson, ha diramato la lista dei convocati per le sfide che affronterà la sua rappresentativa contro Irlanda del Nord e Scozia nel mese di giugno. Tra i giocatori che porterà con sé c’è anche Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina che era già tornato in Nazionale due mesi fa.