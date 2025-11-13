13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:04

Gudmundsson è un cecchino: 8 gol con 9 tiri in porta e 19 tiri totali, 1 goal o 1 assist ogni 80 minuti

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Andrea Pagni

13 Novembre · 21:04

Aggiornamento: 13 Novembre 2025 · 21:04

ACF FiorentinaGudmundssonislanda

Il numero 10 della Fiorentina Albert Gudmundsson è andato a segno questa sera con la maglia della sua Islanda nella sfida contro l’Azerbaigian. Con questo gol Gud raggiunge quota 8 reti in stagione tra Fiorentina e Nazionale, una cifra non banale considerando le squadre in cui gioca. Quello che fa paura però è la precisione dei tiri dell’Islandese. Infatti ha segnato 8 reti con appena 19 tiri. Il 42% dei tiri diventa un gol. Numeri ancora più alti se si considera solo i tiri in porta, per arrivare a quota 8 reti infatti a Gudmundsson sono bastati 9 tiri, l’88% dei tiri in porta diventa gol.

I numeri dell’Islandese sono buoni anche se parametrati ai minuti giocati. Sono 1045 i minuti giocati in stagione che gli sono valsi un bottino di 8 gol e 5 assist. Un gol ogni 130 minuti e 1 G/A ogni 88. Numeri straordinari nonostante la stagione di Gudmundsson non sia poi così eccezionale. Per la Fiorentina tirare fuori il massimo potenziale da questo calciatore diventa fondamentale

