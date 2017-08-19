Zekhnini: "Precampionato importante per me. Nazionale? Non ho ancora deciso tra Norvegia e Marocco"

Rafik Zekhnini paro al portale del suo paese, Nettavisen: "Ho firmato un contratto di cinque anni con la Fiorentina e questo pre-campionato è stato molto importante per me. Nazionale norvegese o maroc...

Rafik Zekhnini paro al portale del suo paese, Nettavisen: "Ho firmato un contratto di cinque anni con la Fiorentina e questo pre-campionato è stato molto importante per me. Nazionale norvegese o marocchina? Non ho ancora deciso. Sono cresciuto in Norvegia, ma è una scelta difficile perché entrambi i miei genitori sono marocchini".