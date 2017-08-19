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Zekhnini: "Precampionato importante per me. Nazionale? Non ho ancora deciso tra Norvegia e Marocco"

Rafik Zekhnini paro al portale del suo paese, Nettavisen: "Ho firmato un contratto di cinque anni con la Fiorentina e questo pre-campionato è stato molto importante per me. Nazionale norvegese o maroc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 15:01
Zekhnini: "Precampionato importante per me. Nazionale? Non ho ancora deciso tra Norvegia e Marocco" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
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Rafik Zekhnini paro al portale del suo paese, Nettavisen: "Ho firmato un contratto di cinque anni con la Fiorentina e questo pre-campionato è stato molto importante per me. Nazionale norvegese o marocchina? Non ho ancora deciso. Sono cresciuto in Norvegia, ma è una scelta difficile perché entrambi i miei genitori sono marocchini".

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