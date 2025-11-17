Sabatini: “Pioli non è più l’allenatore che Firenze ha conosciuto, è stata una grande delusione in tutto”

A Radio Bruno è intervenuto Sandro Sabatini per parlare della Fiorentina in vista della Juventus e dell’Italia: “La Norvegia ci ridimensiona molto perché si credeva di avere una squadra più forte, invece quando la Norvegia si è messa a giocare, non abbiamo più capito niente, abbiamo bisticciato tra di noi e non abbiamo fatto più niente. Lo dico con la morte nel cuore perché rischiamo di saltare di nuovo i Mondiali ed è una disfatta, in più Gattuso non sta dando quello che ci si aspettava. Prima l’Italia faceva paura con una difesa fortissima, ma ora tutto quello che avevamo lo abbiamo perso e siamo una squadra fragilissima a cui si segna facilmente.”

Prosegue: “La Nazionale è questa e chiunque ci vada cambia poco perché non ci sono i fenomeni. Per la Fiorentina sabato sarà drammatica perché ci vuole tanto cuore e grinta andando oltre ai problemi, non devi più essere bellino ma grintoso e la Juventus ti può dare degli stimoli enormi. Se perdi è un disastro. Per me questa squadra è fatta male con 7 centrocampisti identici così come 3 attaccanti uguali e un mistero come Gudmundsson.”

Su Pioli: “Non è l’allenatore che Firenze ha conosciuto, mi sembra diventato uno da salotto buono e non parlo dei soldi, però è clamoroso che non si sia reso conto di quanto stava accadendo anche l’ultimo giorno. Pioli è stata una delusione sia professionale che umana e mi dispiace molto.”

Su Vanoli: “Lui è uno che ha fatto bene a Venezia e non benissimo a Torino. Ha giocato a Firenze e ha regalato un trofeo, può portare tanta umiltà e cattiveria, ma non so sbilanciarmi perché bisognerà vederlo, ma la Fiorentina rischia davvero quest’anno e se manca l’unità di gruppo, allora diventa un problema.”