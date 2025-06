Kean lascia il ritiro della nazionale per un risentimento muscolare alla coscia destra, salta la Norvegia

L’attaccante, convocato per i prossimi impegni dell’Italia, ha riportato un risentimento muscolare alla coscia destra e non sarà quindi a disposizione dello staff tecnico azzurro. Questo il comunicato:

“Il calciatore Moise Kean, indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri, ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso.”