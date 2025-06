Caressa tuona: “La peggior partita degli ultimi 25 anni, Spalletti è in confusione e non è adatto”

Sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha fatto un video di commento riguardo alla partita di ieri tra Italia e Norvegia che ha segnato una clamorosa disfatta per gli azzurri: “Ieri è stata la peggiore prestazione della Nazionale degli ultimi 25 anni e così facendo stiamo perdendo sempre più giovani che non apprezzano più la maglia azzurra. Perdere un altro mondiale vuol dire perdere un’altra generazione di tifosi, poi non voglio scuse, c’è stato dell’ostracismo verso alcuni giocatori che non sono stati chiamati.”

Prosegue: “Nel 2016 avevamo una squadra più scarsa di questa, ma giocava col coltello tra i denti e ha fatto innamorare tutti, segno che si può fare con quelli che abbiamo e lo deve fare il selezionatore. Era la Norvegia e non il Brasile e se perdi così, è giusto restare a casa perché non sei di quel livello. La squadra non ha idee come un anno fa contro la Svizzera, quindi è l’ora di cambiare.”

Su Spalletti: “Lui è un bravissimo allenatore, ma magari non può fare il CT e lo abbiamo visto agli Europei, non riesce a stare tanti mesi senza allenare e va in confusione come ora, abbiamo capito che non è adatto per fare questo ruolo, ormai ha rotto con la squadra e da questa situazione è difficile uscire se le criticità non vengono affrontate, non si può andare avanti così.”

Sul successore: “Stamattina avrei già cambiato, bisognava prendere il telefono e chiamare Ranieri. Abbiamo bisogno di uno che sappia ripartire dalle basi con tutta la sua esperienza, non ci sono altri candidati perché Mancini ha rotto con la federazione e Pioli va alla Fiorentina.”