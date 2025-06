Nazionale, rivoluzione viola in vista: oltre a Kean anche Ranieri verso una maglia da titolare

Nuova tegola per Luciano Spalletti in vista delle qualificazioni ai mondiali Sul finire della seduta di allenamento, il commissario tecnico ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio in difesa: Matteo Gabbia si è fermato per un fastidio al polpaccio destro. Il centrale del Milan ha lasciato il campo in anticipo dopo un confronto con Spalletti e lo staff medico, visibilmente amareggiato per l’accaduto. La difesa azzurra è già in emergenza: all’allenamento non erano presenti né Giovanni Di Lorenzo, impegnato in un lavoro personalizzato già programmato, né Federico Gatti, anch’egli alle prese con problemi fisici.

La situazione potrebbe aprire definitivamente le porte della titolarità al capitano della Fiorentina Luca Ranieri, che allo stato attuale si gioca una maglia con l’altro esordiente, il veronese Coppola . Il centrale della Fiorentina era stato convocato in extremis dopo lo stop di Alessandro Buongiorno e ora vede aumentare le sue possibilità di diventare protagonista. Durante la seduta di allenamento odierna, Ranieri è stato schierato nella squadra con Kean e Lucca.