Paratici al MetLife Stadium per Marocco Brasile: possibili osservati speciali per la Fiorentina
Il DS viola presente allo stadio di New York dopo il summit con Commisso. Una presenza che potrebbe nascondere anche valutazioni di mercato
La presenza di Fabio Paratici sugli spalti del MetLife Stadium per assistere alla sfida tra Marocco e Brasile difficilmente può essere archiviata come una semplice serata dedicata al calcio internazionale. Il direttore sportivo della Fiorentina si trova negli Stati Uniti per una serie di incontri con il presidente Rocco Commisso finalizzati a programmare il futuro del club, e la sua apparizione in occasione di una delle gare più interessanti di questo inizio di mondiale potrebbe riservare anche interessanti risvolti di mercato.
Naturalmente non esistono conferme ufficiali su osservazioni specifiche, ma è inevitabile che un dirigente esperto come Paratici approfitti di una vetrina del genere per monitorare dal vivo alcuni profili potenzialmente utili alla costruzione della nuova Fiorentina affidata a Fabio Grosso.
L'allenatore campione del mondo del 2006 dovrebbe ripartire da un 4-3-3 intenso, aggressivo e verticale, sistema che richiede esterni offensivi capaci di saltare l'uomo, centrocampisti dinamici e giocatori in grado di sostenere ritmi elevati per tutti i novanta minuti.
Il Mondiale certamente rappresenta una straordinaria occasione per osservare dal vivo giocatori di livello internazionale e raccogliere informazioni utili in vista del mercato estivo. Dopo il vertice americano con Commisso, la missione di Paratici potrebbe dunque aver avuto una duplice valenza: da una parte godersi uno spettacolo di altissimo livello, dall'altra iniziare a individuare quei profili che potrebbero diventare protagonisti della Fiorentina del futuro.