Serbia fuori dal mondiale, flop di Jovic: in campo solo 20 minuti. Milenkovic, tanti errori di reparto

La Serbia di Milenkovic e Jovic è già fuori dai mondiali. I due giocatori della Fiorentina non possono essere soddisfatti, per l'attaccante solo uno spezzone contro la Svizzera

Tre partite, due sconfitte e un pareggio, contro il Camerun per 3-3. Il mondiale della Serbia è un vero e proprio fallimento con ben 8 gol subito e 5 gol fatti, ultimi in classifica nel girone con Brasile, Svizzera e Camerun. Non sorridono nemmeno i giocatori della Fiorentina, Milenkovic e Jovic: il primo è stato protagonista, soprattutto contro Camerun e Svizzera, di diversi errori di posizione in fase difensiva, errori che sono costati i gol subiti. Il secondo invece ha giocato solo 20 minuti, nella gara finale contro gli svizzeri, senza lasciare il segno e mostrando una forma non invidiabiile. Adesso qualche giorno di vacanza e poi a Firenze per iniziare la preparazione in vista della gara di campionato contro il Monza il 4 gennaio allo stadio Franchi per il campionato.

IL PARERE DI BUCCHIONI

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