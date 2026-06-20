Turchia sbattuta fuori dai Mondiali. Montella sconfortato: “65 tiri e 0 gol, mai successo in 35 anni"

"In queste due partite destino non dalla nostra parte. La squadra ha dato tutto"

Sta giungendo al capolinea l’avventura ai Mondiali della Turchia di Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina. Fatali i ko contro Australia e Paraguay.



Ecco le parole del tecnico: “È davvero incredibile, arriviamo da due prestazioni di altissimo livello in cui abbiamo calciato 65 volte verso la porta in due partite senza riuscire a segnare e abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Eppure, quel poco che abbiamo concesso è stato trasformato in gol. Sinceramente, una cosa del genere non mi era mai successa in 35 anni di calcio, se mi spiegate la logica di quanto accaduto sono qui ad imparare. E evidente che, in queste due partite, il destino non sia stato dalla nostra parte. Però non si può dire che sia mancato lo spirito, l'anima o la voglia di lottare. La squadra ha dato tutto fino all'ultimo secondo. Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non è andata".