I giornali esaltano Amrabat, le sue pagelle: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui"

Una grande partita quella di Amrabat contro la Spagna, i giornali lo esaltano come il migliore in campo nei tempi regolamentari

Come scrive TMW Amrabat è sempre tra i migliori in campo del Marocco, Sofyan lo è stato anche ieri nella vittoria ai rigori sulla Spagna. 7 sulle pagine di Tuttosport: "Una vera e propria spina nel fianco per i tre centrocampisti della Roja che, prim'ancora di immaginare cosa fare con la palla, se lo ritrovano alle calcagna". Si sale a 7,5 per La Gazzetta dello Sport: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

LA PROPOSTA DELLA FIORENTINA PER SABIRI

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-per-sabiri-offre-5-milioni-bonus-la-sampdoria-ne-chiede-10/194970/