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I giornali esaltano Amrabat, le sue pagelle: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui"

Una grande partita quella di Amrabat contro la Spagna, i giornali lo esaltano come il migliore in campo nei tempi regolamentari

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 12:25
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I giornali esaltano Amrabat, le sue pagelle: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui"

Come scrive TMW Amrabat è sempre tra i migliori in campo del Marocco, Sofyan lo è stato anche ieri nella vittoria ai rigori sulla Spagna. 7 sulle pagine di Tuttosport: "Una vera e propria spina nel fianco per i tre centrocampisti della Roja che, prim'ancora di immaginare cosa fare con la palla, se lo ritrovano alle calcagna". Si sale a 7,5 per La Gazzetta dello Sport: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui".

TMW: 7,5
La Gazzetta dello Sport: 7,5
Tuttosport: 7
Corriere dello Sport: 7,5

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