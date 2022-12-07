Corriere dello Sport, la Fiorentina per Sabiri offre 5 milioni + bonus: la Sampdoria ne chiede 10
Il marocchino avrebbe un ruolo centrale nel nuvoo modulo di Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 09:33
Il Corriere dello Sport oggi in edicola torna sulla trattativa legata a Sabiri. Il marocchino avrebbe un ruolo centrale nel nuovo modulo della Fiorentina. Intendo in questo periodo alla grande lo sta ricoprendo Bonaventura. La Sampdoria chiede 10 milioni ma la Fiorentina non vuole offrire più di 5 milioni più bonus.
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