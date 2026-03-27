(VIDEO) L’Italia esulta al passaggio della Bosnia. Sui social la rabbia dei bosniaci: “Ne terremo di conto”

Il video è diventato virale nel giro di pochi minuti. E ha scatenato, immediatamente, la rabbia della Bosnia su tutti i social. “Guardate che mancanza di rispetto degli italiani. E che arroganza. Hanno festeggiato la nostra vittoria ai rigori: ne terremo

Cosa è successo nel post-partita della sfida con l’Irlanda del Nord? Le telecamere Rai hanno inquadrato Dimarco, Pio Esposito, Vicario, Meret e Tonali che esultano dopo il successo di Dzeko e compagni contro il Galles.

Gli azzurri avevano appena ottenuto la qualificazione e stavano studiando l’avversario di martedì. La regia ha ripreso anche una reazione di Tonali dopo un errore della Bosnia nei tempi supplementari. “Per poco non segnava”, ha esclamato il centrocampista dopo un’occasione sprecata da Demirovic. Al momento della vittoria bosniaca, però, i giocatori azzurri si sono lasciati andare in alcuni festeggiamenti apparsi fuori luogo.

E il tribunale dei social li ha condannati subito, senza sconti. Quando si dice tirarsi la zappa sui piedi da soli. Le immagini, infatti, sono state commentate anche da Lele Adani – seconda voce in telecronaca nella partita vinta con l’Irlanda del Nord – creando non poco imbarazzo in diretta. “Avevate detto che non l’avreste mandate in onda, invece…. Bisogna esultare martedì, non oggi”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport