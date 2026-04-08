Mondiali: Se l’Iran decidesse di rinunciare sarà la FIFA a decidere. Ipotesi ripescaggio per l’Italia.

Calciomercato.com rilancia la possibilità che l’Italia possa essere ripescata per un eventuale forfait dell’Iran: “Resta in bilico la partecipazione dell’Iran ai Mondiali in USA. Gli iraniani hanno, infatti, ribadito che sono pronti a giocare la Coppa del Mondo ma solo in Messico. Questo per via del conflitto che vede protagonisti proprio l’Iran e gli Stati Uniti.

L’Italia osserva la situazione con attenzione, visto che in caso di rinuncia potrebbe prendere corpo l’ipotesi di un ripescaggio. In tal caso, la decisione spetterebbe alla FIFA”.

L’ipotesi comunque appare remota. Lo scenario ritenuto più plausibile è quello di una sostituzione “interna” alla stessa confederazione asiatica. In termini pratici, ciò significherebbe individuare una nazionale immediatamente successiva nel percorso qualificativo AFC, che nella circostanza sarebbero Iraq ed Emirati Arabi Uniti.

Una seconda ipotesi, più teorica che concreta, consiste nell’individuazione della squadra sostitutiva sulla base del ranking FIFA tra le nazionali non qualificate. In questo scenario, selezioni europee di alto livello, tra cui l’Italia, potrebbero rientrare nel novero delle candidate.

Questo però provocherebbe alcune criticità rilevanti. Intanto, il ripescaggio dell’Italia altererebbe la distribuzione dei posti tra confederazioni, favorendo ulteriormente l’Europa già ampiamente rappresentata; in secondo luogo esporrebbe la FIFA a contestazioni di natura politica e sportiva; infine introdurrebbe un precedente difficilmente gestibile in futuro.