Notizie Ripescaggio Fiorentina

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Mondiali: Se l'Iran decidesse di rinunciare sarà la FIFA a decidere. Ipotesi ripescaggio per l'Italia.

08 aprile 2026 22:02

Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri

02 aprile 2026 22:13

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