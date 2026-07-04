Batistuta senza filtri su Edmundo: "Di lui ho più ricordi negativi, in campo non c'era sintonia"
Le dichiarazioni dell'ex attaccante argentino riaccendono il dibattito su una coppia che non è mai riuscita a esprimere tutto il suo enorme potenziale
Gabriel Batistuta torna a parlare della sua esperienza alla Fiorentina e, questa volta, lo fa soffermandosi sul rapporto calcistico con Edmundo. In un'intervista di una testata giornalistica brasiliana all'ex bomber argentino viene chiesto un giudizio sulla partnership con l'attaccante brasiliano durante l'avventura in maglia viola.
La risposta di Batistuta è tanto sincera quanto immediata: "Ho più ricordi negativi". Una frase che potrebbe sembrare dura, ma che l'argentino chiarisce subito, precisando che non si riferisce al rapporto personale con Edmundo.
Secondo Batigol, il problema era esclusivamente calcistico: tra i due non è mai scattata la giusta intesa sul terreno di gioco. Nonostante il talento straordinario di entrambi, la coppia offensiva non riuscì mai a trovare quella sintonia che molti tifosi della Fiorentina si aspettavano quando il club decise di affiancare il brasiliano al suo storico numero 9.