Dall'Argentina: "De Gea ancora in bilico, Paratici punta Gill, rivelazione del Paraguay"

Dall'Argentina rilanciano l'interesse viola per il portiere paraguayano del San Lorenzo protagonista del Mondiale. Costa intorno ai 6 milioni che probabilmente salirà

Il futuro della porta della Fiorentina resta uno dei dossier più delicati dell'estate. Nonostante David De Gea sia il volto della nuova campagna di lancio delle maglie Joma e rappresenti ancora una garanzia tra i pali, il club viola continua a guardarsi intorno in vista del futuro. L'ingaggio importante del portiere spagnolo, unito all'età che inevitabilmente impone riflessioni di prospettiva, spinge infatti la dirigenza a monitorare diversi profili emergenti. Tra questi, nelle ultime ore, è emerso con forza quello di Orlando Gill.

A rilanciare l'indiscrezione è il giornalista di ESPN Argentina Jonathan Lobos, secondo cui Fabio Paratici avrebbe inserito il portiere paraguaiano del San Lorenzo nella lista degli osservati speciali. Sul classe 2000, però, la concorrenza è già nutrita: anche Torino e Lazio starebbero seguendo con attenzione la sua crescita. Gill si è messo in mostra nelle ultime settimane grazie alle prestazioni offerte con il Paraguay al Mondiale, dove è stato tra i protagonisti della sorprendente cavalcata della sua nazionale, attirando l'attenzione di numerosi club europei. Le sue prove, impreziosite da interventi decisivi e da una notevole freddezza nei momenti più delicati, ne hanno fatto uno dei portieri-rivelazione della competizione.

Dal punto di vista tecnico, Gill è un estremo difensore moderno, alto 1,99 metri, molto efficace nel gioco aereo e nelle uscite alte. Si distingue per riflessi, presenza fisica e capacità di coprire lo specchio della porta, caratteristiche che gli hanno permesso di conquistare rapidamente la titolarità al San Lorenzo e di ritagliarsi uno spazio importante anche nella nazionale paraguaiana. Cresciuto nel Club 13 de Junio e poi nel San Lorenzo del Paraguay, è approdato al San Lorenzo de Almagro all'inizio del 2025, firmando un contratto valido fino al dicembre 2027.

Anche il costo dell'operazione appare ancora relativamente accessibile, per un portiere con ampi margini di crescita. La valutazione di mercato si aggira intorno ai 6 milioni di euro, anche se l'ottimo Mondiale disputato potrebbe spingere il club argentino a chiedere una cifra superiore in caso di asta tra le società interessate.