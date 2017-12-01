Ecco i gironi sorteggiati per il mondiale in Russia. Sorridono Francia e Germania, male Spagna e Argentina

È andata male ad Argentina, Spagna e Inghilterra, bene a Francia, Germania e Russia. La Svezia, che ha eliminato l'Italia, nel girone con i tedeschi, il Messico e la Corea del SudSorteggiati i gironi...

È andata male ad Argentina, Spagna e Inghilterra, bene a Francia, Germania e Russia. La Svezia, che ha eliminato l'Italia, nel girone con i tedeschi, il Messico e la Corea del Sud

Sorteggiati i gironi dei Mondiali di Russia 2018, edizione in cui l'Italia non ci sarà. È andata male ad Argentina, Spagna e Inghilterra, bene a Francia, Germania e Russia. All'evento, che il Corriere dello Sport.it ha seguito della Sala Concerti del Palazzo di Stato del Cremlino in tempo reale, ha partecipato anche il presidente russo Vladimir Putin. I primi big match nella fase a gironi: Portogallo-Spagna, Argentina-Croazia, Brasile-Serbia, Belgio-Inghilterra. La Svezia, che ha eliminato gli Azzurri ai playoff, va nel gruppo F con la Germania, il Messico e la Corea del Sud.

ECCO I GIRONI COMPLETI DEI MONDIALI DI RUSSIA 2018

Gruppo A: Russia, Uruguay, Egitto e Arabia Saudita

Gruppo B: Portogallo, Spagna, Iran, Marocco;

Gruppo C: Francia, Perù, Danimarca, Australia;

Gruppo D: Argentina, Croazia e Islanda, Nigeria

Gruppo E: Brasile, Svizzera, Costa Rica e Serbia;

Gruppo F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud;

Gruppo G: Belgio, Inghilterra, Tunisia, Panama

Gruppo H: Polonia, Colombia, Senegal, Giappone

Corrieredellosport.it