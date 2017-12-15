Viareggio Cup, Fiorentina presente per la 70esima edizione. Per il momento 12 italiane e 9 straniere

Si scaldano i motori per la 70ª edizione della Viareggio Cup che si svolgerà dal 12 al 28 marzo 2018. Il presidente del comitato organizzatore Alessandro Palagi ha confermato che il Torneo vedrà ai na...

Si scaldano i motori per la 70ª edizione della Viareggio Cup che si svolgerà dal 12 al 28 marzo 2018. Il presidente del comitato organizzatore Alessandro Palagi ha confermato che il Torneo vedrà ai nastri di partenza 40 formazioni dei cinque continenti, con l'intenzione di avere 11-12 compagini del massimo campionato di Serie A, dando anche ad altre realtà del movimento calcistico nazionale e internazionale la possibilità di prendere parte alla rassegna.

Per il momento 21 società, 12 italiane e 9 straniere, hanno formalizzato la loro iscrizione: Inter, Milan, Fiorentina, Sassuolo (campione uscente), Benevento, Genoa, Torino (Serie A), Ascoli, Empoli, Pro Vercelli (al debutto), Venezia (Serie B); Rappresentantiva di Serie D fra le italiane; Cai, Belgrano, Deportivo Camioneros (Argentina), Apia Leichhardt (Australia), Partizan Belgrado (Serbia), Athletic Union, Euro New York e L.I.A.C. New York (Stati Uniti), Bruges (Belgio) fra le straniere. Il comitato organizzatore attende la conferma, tra le altre, della Juventus e del San Lorenzo.