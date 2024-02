Viareggio Cup, Fiorentina batte la Carrarese 3-0 e vola a punteggio pieno nel girone 2

La Fiorentina Under 18 di mister Papalato vince anche la seconda gara del girone battendo per tre reti a zero la Carrarese. Nel primo tempo segnano Ofoma al minuto 19 e Padilla al minuto 20. Nel secondo tempo Padilla trova la doppietta personale al 53′ che chiude definitivamente il match. I viola affronteranno dopodomani il Beyond Limits in uno scontro decisivo per il primo posto, in caso di pareggio sarebbe la squadra nigeriana a passare come prima del girone, in quanto la loro differenza reti è migliore.

