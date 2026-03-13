Terza vittoria di fila per la Fiorentina alla Viareggio Cup, 1-0 ai nigeriani del One Touch e ottavi ipotecati

Bottino pieno e primo posto ipotecato per la Fiorentina Under18 di Marco Capparella nella Viareggio Cup.

Dopo le vittorie raccolte contro la Vis Pesaro e il Viareggio, i viola si sono misurati contro i nigeriani del One Touch in un match vinto per 1-0 grazie al gol di Beldenti al 77′ con un bel tiro al volo che vale la vittoria e il passaggio agli ottavi per la Fiorentina.

Questo il tabellino della sfida valida per il terzo turno del girone B.

FIORENTINA (4-3-1-2): Magalotti; Durante, Giusto, Melani, Boskovic; Beldenti, Cianciulli (C), Martini; Angeloni; Pietropaolo, Clarizia. A disp: Pinzani, Fattori, Niang, Colaciuri, Bianchini, Morazzini, Nwangwu, Mataran, Guidorizzi.

Allenatore: Capparella Marco

ONE TOUCH: Chuwang; Jacob Abed, Precious, Alhassa, David, Reuben (C), George, Isreal, Kammunagho, Ismail, Solomon. A disp: Praise, Ahemed, Aliyu, Mubarak, Nafi’u, Umar, Emmanuel, Abubakar.

Allenatore: Da Silva Santos Rafael

Arbitro: Forni Edoardo (Valdarno)

Assistenti: Sordi Lorenzo (Firenze), Lamanna Leonardo (Firenze)

Ammoniti: 44′ Pietropaolo (F), 72′ Isreal (OT), 78′ Nafi’u (OT), 90’+3′ Morazzini (F)

Rete: 77′ Beldenti (F)