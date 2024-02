Viareggio Cup, ottavi di finale, la Fiorentina affronterà il Mavlon martedì pomeriggio al Viola Park

La Fiorentina under 18 guidata da mister Papalato ha raggiunto gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio, dove affronterà un’altra squadra nigeriana, il Mavlon, che è arrivata seconda nel Girone 6 dietro alla Rappresentativa Serie D. Il Mavlon ha battuto per 4-1 l’Avellino e per 2-1 Jovenes Promesas, e ha perso l’ultima giornata contro la Rappresentativa Serie D per 1-0. La partita tra i viola e la squadra nigeriana si terrà al Viola Park Martedì 20 febbraio alle ore 15, in palio i quarti di finale del Torneo di Viareggio.

Questi tutti gli abbinamenti:

Fiorentina-Mavlon

Rappresentativa Serie D-Ibrachina

Beyond Limits-Avellino

Honved Budapest-Imolese

Sassuolo-Centre National Brazzaville

Ojodu City-Westchester City

Torino-Lucchese

Rukh-Alex Transfiguration

