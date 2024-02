Viareggio Cup, Fiorentina sconfitta per 6-4 dai nigeriani del Beyond Limits, secondo posto nel girone

La Fiorentina under 18 esce sconfitta dall’ultima partita del girone del Torneo di Viareggio. Il Beyond Limits si impone con un punteggio di 6-4, i nigeriani passano in vantaggio al 4′, e trovano altre due reti nel primo quarto d’ora. I viola falliscono un rigore con Padilla nel primo tempo e trovano la prima rete al 38′ con Puzzoli, ma il primo tempo termina 4-1 per la squadra africana che va in rete con Ogundare poco dopo il gol viola. Nel secondo tempo il Beyond Limits segna altre due volte in un quarto d’ora, poi la Fiorentina trova tre reti consecutive nella mezz’ora finale con Puzzoli (su rigore), Maiorana e Generali. I ragazzi di Papalato sono però comunque qualificati agli ottavi di finale del Torneo di Viareggio.

ARTHUR IN DUBBIO PER DOMENICA