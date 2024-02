Arthur combatte con un problema fisico, in dubbio per l’Empoli, parte dalla panchina?

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, continuano i problemi fisici per Arthur che sta combattendo con alcuni fastidi e dunque le sue condizioni sono da valutare giorno dopo giorno. Dopo aver giocato titolare contro il Bologna sembra difficile che possa essere titolare anche contro l’Empoli a causa delle sua condizioni, ma la situazione resta da monitorare fino alle ore prima della gara. Non è una bella situazione per la Fiorentina che deve fare a meno del suo centrocampista più forte, come ha detto Vincenzo Italiano dopo il Bologna, il brasiliano è solo al 40%.

IL RETROSCENA DI BERTONI