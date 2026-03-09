Esordio vincente per la Fiorentina nella Viareggio Cup, l’under18 dilaga segnando 5 gol alla Vis Pesaro

Prende il via la 76ª edizione della Viareggio Cup. Al Viola Park l’Under 18 guidata da mister Capparella scende in campo per la prima gara del torneo affrontando la Vis Pesaro. L’esordio della Fiorentina è da incorniciare: i giovani viola si impongono con un netto 5-1, iniziando la competizione nel migliore dei modi e festeggiando una convincente vittoria.
Ecco il tabellino del match:
FIORENTINA 4-3-1-2 Dolfi (C), Colaciuri, Perrotti, Guidorizzi, Melani, Boskovic, Martini, Mataran, Kone, Beldenti, Croci A Disp: Magalotti, Pinzani, Durante, Fattori, Giusto, Niang, Cianciulli, Angeloni, Morazzini, Pietropaolo, Clarizia All: Mister M. Capparella
VIS PESARO: Tato, Carnaroli, Cataudella, Tasini, Ventoruzzo (C), Fraternale, Magi, Panzieri, Rizza, Salati, Tosi, A Disp: Nugnes, Dina, Arseni, Cometa, Pascucci, Borselli, Ciattaglia, D’Astofolo, Genovese, Marucci, Massi, Panaccioni, Tassoni, Visconti, Moretti All: Mister Mariani
RETI: 35′; 46′ Martini (F); 49′ Mataran (F); 55′ Ventoruzzo (VP); 67′ Tato (Aut.); 92′ Fattori (F)