Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Esordio vincente per la Fiorentina nella Viareggio Cup, l’under18 dilaga segnando 5 gol alla Vis Pesaro

#Fiorentinaviareggio cup

Buona prima per l'under18 della Fiorentina che al Viola Park ha battuto 5-1 la Vis Pesaro nel match inaugurale della Viareggio Cup

Prende il via la 76ª edizione della Viareggio Cup. Al Viola Park l’Under 18 guidata da mister Capparella scende in campo per la prima gara del torneo affrontando la Vis Pesaro. L’esordio della Fiorentina è da incorniciare: i giovani viola si impongono con un netto 5-1, iniziando la competizione nel migliore dei modi e festeggiando una convincente vittoria.

Ecco il tabellino del match:

FIORENTINA 4-3-1-2 Dolfi (C), Colaciuri, Perrotti, Guidorizzi, Melani, Boskovic, Martini, Mataran, Kone, Beldenti, Croci A Disp: Magalotti, Pinzani, Durante, Fattori, Giusto, Niang, Cianciulli, Angeloni, Morazzini, Pietropaolo, Clarizia   All: Mister M. Capparella
VIS PESARO: Tato, Carnaroli, Cataudella, Tasini, Ventoruzzo (C), Fraternale, Magi, Panzieri, Rizza, Salati, Tosi, A Disp: Nugnes, Dina, Arseni, Cometa, Pascucci, Borselli, Ciattaglia, D’Astofolo, Genovese, Marucci, Massi, Panaccioni, Tassoni, Visconti, Moretti All: Mister Mariani
RETI: 35′; 46′ Martini (F); 49′ Mataran (F); 55′ Ventoruzzo (VP); 67′ Tato (Aut.); 92′ Fattori (F)

