Viareggio Cup, la Fiorentina pesca Carrarese, Stella Rossa e i nigeriani dei Beyond Limits

La 74a edizione del Torneo di Viareggio è alle porte e avrà come data di inizio il 12 febbraio. Questa mattina si è svolto il sorteggio nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, e la Fiorentina affronterà nel Girone 2 Carrarese, Stella Rossa (Serbia) e Beyond Limits (Nigeria). La squadra viola si presenterà con mister Papalato e i suoi Under-18 e proverà ad aggiudicarsi quello che sarebbe il nono trofeo in questa competizione, così facendo raggiungerebbe Milan e Juventus, le due squadre più titolate della manifestazione. L’ultimo trionfo fu nel 1992 quando la compagine toscana era allenata da Domenico Caso. Il Torneo di Viareggio terminerà lunedì 26 febbraio.