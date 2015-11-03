Notizie Papalato Fiorentina

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Viareggio Cup, la Fiorentina pesca Carrarese, Stella Rossa e i nigeriani dei Beyond Limits

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Giovanili Fiorentina: Aquilani confermato in Primavera. Under18 a Papalato, Galoppa nell'Under17

21 luglio 2021 19:40

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