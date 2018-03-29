La Nazione racconta la finale del Viareggio, con tre notizie positive...

La Nazione racconta la finale della Viareggio Cup di ieri. Dopo un’ora di gioco in cui la Fiorentina rimane meritatamente in vantaggio, l’Inter cresce, acquista fiducia e chiude i viola nella loro met...

La Nazione racconta la finale della Viareggio Cup di ieri. Dopo un’ora di gioco in cui la Fiorentina rimane meritatamente in vantaggio, l’Inter cresce, acquista fiducia e chiude i viola nella loro metà campo. Chi dovrebbe fare la differenza (Diakhatè e Gori su tutti) subisce il confronto diretto con gli avversari, abili a gestire meglio le energie che una finale fa bruciare. Alla fine festeggia di nuovo la squadra di Vecchi, ma da Viareggio arrivano anche notizie positive. C’è stata la consacrazione di un gruppo destinato a entrare presto in prima squadra, il buon lavoro di Bigica e la consapevolezza di aver un vivaio di livello.