La Fiorentina U18 è in finale di Viareggio Cup: One Touch battuto 2-0, lunedì la sfida contro il Rijeka

Decisivi i gol nel corso della ripresa di Ikenna con un tocco semplice in area piccola al 74° e di Clarizia, che dopo l’assist per 1-0 con una girata ha messo la sfera all’incrocio dei pali all’82°.

I Viola affronteranno lunedì alle ore 15 allo stadio Dei Pini il Rijeka che ha battuto per 3-0 il Sassuolo. Per i croati si tratta della prima finale in assoluto nella Coppa Carnevale.

La Fiorentina di Mister Marco Capparella vola in finale per il secondo anno consecutivo, queste le sue parole a termine della partita: “I ragazzi sono entrati bene. Devo fare i complimenti a tutti. Siamo stati veramente fantastici. Non lo volevo dire io, però sicuramente spero di portare questa Coppa a casa proprio per il Presidente. L’anno scorso ci è venuto a trovare qui. Ci manca tanto. Lo dobbiamo fare per lui. Oltre al Presidente, io penso che la famiglia Commisso in generale, la Fiorentina se lo meriti. Voglio che sia la prima coppa di una lunga serie”.