Notizie Fiorentina U18 Fiorentina

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La Fiorentina U18 è in finale di Viareggio Cup: One Touch battuto 2-0, lunedì la sfida contro il Rijeka
21 marzo 2026 18:30
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