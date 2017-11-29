Bigica: "0-4 col Milan? Sono sereno. Per fortuna ci rigiochiamo contro presto. Non ha funzionato nulla..."

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato in conferenza stampa dopo la disfatta (0-4) in coppa Italia contro il Milan. "Oggi non ha funzionato nulla di quello che avevamo prepara...

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato in conferenza stampa dopo la disfatta (0-4) in coppa Italia contro il Milan. "Oggi non ha funzionato nulla di quello che avevamo preparato, ma resto sereno. Meno male rigiochiamo tra 48 ore. Tra due settimane affronteremo di nuovo i rossoneri e capiremo se oggi è stata una giornata "no" o se sono stati bravi loro. Ho visto teste basse nello spogliatoio, ma i ragazzi lavorano bene in settimana, per cui resto sereno".