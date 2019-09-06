Bigica: "Moena? Una bellissima esperienza. Vedere tanti giovani in prima squadra è una grande soddisfazione"

Queste le parole rilasciate a Violachannel da Emiliano Bigica: "La nostra stagione è iniziata il 12 luglio. Moena per tutti noi è stata una bellissima esperienza. Abbiamo giocato anche belle amichevol...

Queste le parole rilasciate a Violachannel da Emiliano Bigica: "La nostra stagione è iniziata il 12 luglio. Moena per tutti noi è stata una bellissima esperienza. Abbiamo giocato anche belle amichevoli con squadre che saranno protagoniste in campionato. I ragazzi sono stati molto disponibili, fin da subito, ora stiamo perfezionando alcune situazioni di gioco. Sto gestendo anche il riposo perchè siamo avanti. Vedere così tanti giovani in prima squadra è una grande soddisfazione. Per i ragazzi che vengono in Primavera può essere un esempio ed uno stimolo. In Primavera sei ad un passo dal calcio che conta davvero".