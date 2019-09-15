Primavera, Fiorentina batte Bologna 6-3 all'esordio. Duncan e Koffi sugli scudi..

Esordio in campionato per la Fiorentina Primavera, allenata per la terza stagione cm da Emiliano Bigica. La prima in casa dell'anno è contro il neopromosso Bologna, che ha vito il campionato di Primav...

Esordio in campionato per la Fiorentina Primavera, allenata per la terza stagione cm da Emiliano Bigica. La prima in casa dell'anno è contro il neopromosso Bologna, che ha vito il campionato di Primavera 1 ed è anche detentore dell'ultima edizione della Viareggio Cup. Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: Chiorra; Ponsi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Hanuljak, Fiorini, Gorgos; Koffi, Duncan, N. Pierozzi. All. Bigica.

BOLOGNA: Fantoni; Lunghi, Visconti, Mazza, Boloca; Saputo, Tuffo, Koutsoupias; Cangiano, Cossalter, Juvara. All. Troise.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Le reti:

Simic 91'

Mazza 88'

Koffi 85'

Koffi 60'

Koutsouopias 58'

Duncan 55'

Duncan 27'

Hanuljak 19'

Juvara 10'

Fonte: Tuttomercatoweb.com