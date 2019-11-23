Bigica: "Puniti dalla prodezza di un singolo. Lavoriamo in vista dell'Atalanta. Dalle Mura..."

Bigica nel postgara dopo la sconfitta a Monteboro contro l'Empoli per 1-0:"Sapevamo che poteva essere una gara "sporca", ho visto una squadra umile punita da una prodezza di un singolo. Abbiamo provat...

Bigica nel postgara dopo la sconfitta a Monteboro contro l'Empoli per 1-0:

"Sapevamo che poteva essere una gara "sporca", ho visto una squadra umile punita da una prodezza di un singolo. Abbiamo provato a rimetterla in sesto, non ci sono stati errori individuali. Ci servirà per crescere, siamo già passati in questi momenti. Testa bassa e lavoriamo in vista dell'Atalanta. Paghiamo dei nostri errori in stagione ma non oggi. Realizziamo meno di quello che produciamo. L'Atalanta? Non avrò problemi per prepararla a livello motivazionale, ci brucia ancora la sconfitta in finale. Ci faremo trovare pronti. Dobbiamo continuare così. Dalle Mura? E' un giocatore importante ed ha la testa giusta per togliersi delle soddisfazioni, gli do il bentornato".