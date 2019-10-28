Bigica: "Finalmente possiamo giocarci un trofeo. L'Atalanta è fortissima ma questa è una partita secca, può succedere di tutto"

Queste le parole di Emiliano Bigica nel pre gara di Fiorentina-Atalanta Primavera a Sportitalia: "Finalmente possiamo giocarci un nuovo trofeo. Abbiamo fatto un ottimo percorso in Coppa Italia. Non ve...

Queste le parole di Emiliano Bigica nel pre gara di Fiorentina-Atalanta Primavera a Sportitalia: "Finalmente possiamo giocarci un nuovo trofeo. Abbiamo fatto un ottimo percorso in Coppa Italia. Non vedo l'ora che inizi la gara. Per diversi motivi Montiel e Vlahovic non ci sono anche se potevano essere utilizzati. La nostra squadra è totalmente nuova, ma i ragazzi scelti sono pronti, sarà una bella partita. L'Atalanta è la squadra più forte del campionato, è una partita secca ed il calcio è fatto di sorprese, siamo pronti ad avere qualche soddisfazione".