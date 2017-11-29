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Primavera, disfatta totale in coppa Italia: 0-4 contro il Milan, ragazzi di Bigica mai in partita

Disfatta totale per la Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica, impegnata questo pomeriggio negli ottavi di finale della Tim Cup, contro il Milan. Al "Bozzi" il risultato finale è un pesantissimo 0-4,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2017 17:32
Primavera, disfatta totale in coppa Italia: 0-4 contro il Milan, ragazzi di Bigica mai in partita -
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Disfatta totale per la Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica, impegnata questo pomeriggio negli ottavi di finale della Tim Cup, contro il Milan. Al "Bozzi" il risultato finale è un pesantissimo 0-4, con i ragazzi di Bigica mai in partita. Le reti rossonere sono state siglate da Capanni (2), Larsen e Sinani. Un altro campanello d'allarme dunque, ed un'eliminazione più che cocente, specialmente per il risultato finale.

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