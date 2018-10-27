Doppio Montiel e la Fiorentina vola. Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Bigica
Arriva il secondo successo consecutivo per i ragazzi di mister Emiliano Bigica, che dopo la vittoria di settimana scorsa contro l'Inter per 2-1 bissa il successo contro il Sassuolo con lo stesso ident...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 16:32
Arriva il secondo successo consecutivo per i ragazzi di mister Emiliano Bigica, che dopo la vittoria di settimana scorsa contro l'Inter per 2-1 bissa il successo contro il Sassuolo con lo stesso identico risultato. A segno per ben due volte va Montiel che realizza la sua doppietta grazie a due calci di rigore. La Fiorentina sale cosi a 12 punti in classifica superando proprio i nero-verdi.