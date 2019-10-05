Bigica: "Approccio alla sfida sbagliato. Siamo rammaricati ma abbiamo ottenuto un punto importante"

Queste le parole rilasciate dal mister della Primavera viola Bigica dopo l'1-1 di Torino: "L'approccio alla sfida è stato sbagliato, abbiamo preso goal da una situazione che conoscevamo. Siamo rammari...

A cura di Redazione Labaroviola 05 ottobre 2019 22:29

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