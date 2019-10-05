Bigica: "Approccio alla sfida sbagliato. Siamo rammaricati ma abbiamo ottenuto un punto importante"
Queste le parole rilasciate dal mister della Primavera viola Bigica dopo l'1-1 di Torino: "L'approccio alla sfida è stato sbagliato, abbiamo preso goal da una situazione che conoscevamo. Siamo rammari...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 22:29
Queste le parole rilasciate dal mister della Primavera viola Bigica dopo l'1-1 di Torino: "L'approccio alla sfida è stato sbagliato, abbiamo preso goal da una situazione che conoscevamo. Siamo rammaricati per non aver sfruttato la superiorità numera contro una squadra forte come il Torino. Alla fine la squadra ha guadagnato un punto importante ed ho apprezzato la reazione".
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