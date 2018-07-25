Primavera, rivoluzione per Bigica. Ora si punta a un trofeo..

Rivoluzione non solo per prima squadra. Anche la Primavera di Bigica verrà cambiata totalmente con prospetti di grande futuro..

Se la rivoluzione in seno alla Fiorentina la scorsa estate aveva riguardato buona parte della prima squadra, a un anno di distanza a cambiare faccia sarà la Primavera di Emiliano Bigica, vice campione d’Italia. Un’operazione, quella portata avanti dai direttori Corvino e Freitas assieme al professor Vergine, che a fronte di un esborso di circa 3 milioni ha portato alla corte del tecnico tantissimi volti nuovi, quasi tutti classe 200o, con i quali la viola punta alla conquista di un trofeo. Oltre a Vlahovic, Montiel e Beloko che si sono messi in mostra, e pure bene, nel ritiro di Moena con i più grandi), faranno parte della Primavera che inizierà il proprio ritiro martedì prossimo a San Piero a Sieve anche gli attaccanti esterni Luiz Fernando e Koffi (il primo brasiliano classe ’99, il secondo francese di un anno più giovane prelevato da lMonaco) e gli ultimi due arrivati Gillekens, centrale belga in prestito dal Leuven ,e Hanuljak, regista croato arrivato a titolo definitivo dal Mouscron.

A scriverlo è La Nazione