Bigica: "Gara emozionante, ringrazio i ragazzi. Partita ai limiti della regolarità"

Attraverso il proprio canale ufficiale, la Fiorentina riporta le parole di Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera, dopo il successo in Coppa Viareggio contro l'Empoli:

“Noi abbiamo ancora preso due gol. Il secondo gol (rigore) è stato un po’ generoso, anche se l’operato dell’arbitro è stato buono. Cercheremo dalla prossima partita di fare più attenzione in fase difensiva. Non possiamo fare sempre un gol più degli avversari. Voglio sottolineare la prova di carattere dei ragazzi in un campo al limite della praticabilità, un vento che falsava le traiettorie. La squadra non si è mai persa d’animo. Ha dimostrato crescita e capacità di stare mentalmente in partita. Gli devo fare i complimenti. Mi hanno dato delle emozioni importanti in una giornata che per me ne aveva già tante. Non è stato facile per me guardare due anni della mia vita.”