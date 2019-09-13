Bigica: "Spero di portare 2-3 giovani ogni stagione in prima squadra. Duncan? È un ragazzo sveglio"

Il tecnico della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica ha parlato a Violachannel: "La nostra stagione è iniziata il 12 luglio a Moena quindi molto presto. La squadra si è rinnovata molto, tanti giovani...

Il tecnico della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica ha parlato a Violachannel: "La nostra stagione è iniziata il 12 luglio a Moena quindi molto presto. La squadra si è rinnovata molto, tanti giovani sono in prestito o in Prima squadra. Alcuni calciatori erano già nella nostra rosa, hanno fatto parte delle finali quindi sono curioso di vederli. I nuovi acquisti si sono integrati bene, Lovisa ha fatto il ritiro con noi mentre Duncan è appena arrivato ma si vede che è un ragazzo sveglio. C'è anche Chiti, ha molta voglia di imparare pertanto si integreranno tutti presto. Il Bologna ha vinto il proprio campionato e Viareggio, hanno inserito calciatori importanti, sarà quindi una partita d'esordio che ci farà subito capire a che punto siamo. Questo campionato sarà più tosto degli altri. La visita dei nuovi proprietari è stata una bella sorpresa, i ragazzi erano colpiti da questo. Sono molto attenti anche al settore giovanile che con Vergine ha dato ottimi risultati. L'obiettivo? Oltre a quello sportivo spero sempre di poter portare 2-3 calciatori in Prima squadra come sta avvenendo in questa stagione. Da non dimenticare che dobbiamo giocare la super coppa".