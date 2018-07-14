Anche Emiliano Bigica sul campo nel ritiro di Moena
L’allenatore della formazione Primavera della Fiorentina, Emiliano Bigica, ha fatto visita alla squadra di Stefano Pioli nel ritiro di Moena. Il tecnico della Primavera ha assistito alla sessione di a...
A cura di Gianmarco Biagioni
14 luglio 2018 10:28
L’allenatore della formazione Primavera della Fiorentina, Emiliano Bigica, ha fatto visita alla squadra di Stefano Pioli nel ritiro di Moena. Il tecnico della Primavera ha assistito alla sessione di allenamento mattutino e, senza dubbio, avrà anche colto l’occasione per monitorare da vicino l’operato dei giovani calciatori da lui lanciati, adesso aggregati alla prima squadra.