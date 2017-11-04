Bigica dopo il k.o con la Juve: ''Diamoci una regolata, ora meno prestazioni e più risultati. Smarrita la strada maestra...''

Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato a Sportitalia del k.o. sul campo della Juventus: “Sono soddisfatto della prestazione, ma sono tre volte che torniamo a casa con zero...

Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato a Sportitalia del k.o. sul campo della Juventus: “Sono soddisfatto della prestazione, ma sono tre volte che torniamo a casa con zero punti. E’ il momento di darsi una regolata e di riprendere la strada maestra, che abbiamo smarrito. Ci è mancata precisione sotto porta, abbiamo avuto delle occasioni e ce la siamo giocata con coraggio e personalità. Vorrei fare meno prestazioni e fare più risultati, dispiace tornare a casa a mani vuote per il lavoro che fanno i ragazzi in settimana”.